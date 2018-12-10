Утвержден план отключения аналогового телевидения в регионах

СЕГОДНЯ 18:09 2018-12-10T18:09:48+03:00

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России утвердило график перехода регионов на цифровое телевещание. При этом будут отключено аналоговое телевидение. Ярославская область попала в список регионов, где перевод произойдет 11 февраля.

У тех, кто смотрел аналоговые каналы, на экранах телевизоров появится информационная табличка о переходе региона на цифровое телевидение. А через неделю передатчик и вовсе выключат.

В Минкомсвязи России отметили, что до конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой информации. Охват сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания составляет не менее 98,4% населения страны.