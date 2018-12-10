2018-12-10T17:47:21+03:00
Происшествия

В Ярославской области поймали браконьера, который отстреливал диких лосей

Мужчина готов заплатить штраф
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Тутаева обратился лесник, который обнаружил следы убийства дикого лося. Местом незаконной охоты стал лес возле станции Клинцево, Ярославской области. Сотрудники полиции нашли подозреваемого в браконьерстве: им оказался 57-летний житель Тутаева.

- Установлено, что разрешения на отстрел лося на территории Тутаевского района подозреваемый не имел, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению преступления.

Браконьер готов возместить причинённый ущерб, который предварительно оценивают в 240 тысяч рублей. Полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Расследование продолжается.

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