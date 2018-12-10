Ярославские спасатели предупредили горожан о гололедице и снежных заносах

СЕГОДНЯ 17:45 2018-12-10T17:45:41+03:00

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В Ярославле 10 октября сотрудники МЧС предупредили жителей города об опасности гололеда. По словам спасателей, на дорогах уже наблюдаются снежные заносы.

- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества ДТП и затруднением в работе всех видов транспорта,- сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Спасатели отметили, что из-за пробок городской транспорт может ходить с опозданиями. Помимо этого, в МЧС призвали быть осторожнее не только на дорогах, но и на пешеходных зонах. Гололёд может стать причиной получения серьезных травм.