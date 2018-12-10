2018-12-10T16:57:49+03:00
Общество

Пройтись по Млечному пути - теперь реальность

Ярославский планетарий закупил проекторы, которые «отправляют» людей в космос
Ксения Корачун
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В ярославском планетарии установили новые проекторы. Благодаря этому оборудованию посетители центра смогут буквально дотронуться до небесных светил, прогуляться по Млечному пути, полюбоваться внегалактическими туманностями. Устройство проецирует Солнце, Луну и планеты и даже позволяет воспроизвести любое затмение Солнца и Луны.

- Высококлассное оборудование с уникальными возможностями позволяет выйти на новый уровень освоения редких знаний и навыков, привлекая молодежь к инновационной деятельности в космических и астрономических исследованиях, а также целенаправленно проводить методическую работу по повышению квалификации преподавателей на профессиональном уровне, – сказала директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

Первыми, кому удалось оценить новинку звездного зала стали ярославские студенты, преподаватели образовательных учреждений Ярославля, специалисты областного Института развития образования. Они смогли увидеть модернизированное оборудование в работе и послушать цикл лекций от экспертов в сфере астрофизики, астрономии, небесной механики.

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