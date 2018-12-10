2018-12-10T15:56:52+03:00
Происшествия

На улице Володарского в Ярославле прозвучал громкий хлопок

В МЧС рассказали, что произошло [эксклюзив КП-Ярославль]
Полина ЗАЙЦЕВА
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Громкий хлопок прозвучал днем 10 сентября в центре Ярославля.Громкий хлопок прозвучал днем 10 сентября в центре Ярославля.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле 10 декабря на улице Володарского в районе дома №4 в третьем часу дня жители окрестных домов услышали громкий хлопок. Первая мысль жильцов - взрыв бытового газа. На место вызвали МЧС. К дому срочно прилетели три пожарные машины и спасатели.

Жители подумали, что произошел взрыв газа. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Жители подумали, что произошел взрыв газа.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

- В трансформаторной подстанции произошёл громкий щелчок, - пояснили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. - У жителей ближайших домов по улице Володарского отключилось электричество.

На место срочно приехали машины МЧС. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

На место срочно приехали машины МЧС.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

По словам спасателей, ни задымления, ни огня на месте обнаружено не было. Угрозы для жизни людей тоже нет. На данный момент во дворе дома №4 работают электрики, устраняются последствия ЧП.

Оказалось, что что-то щелкнуло в электрической будке. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

Оказалось, что что-то щелкнуло в электрической будке.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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