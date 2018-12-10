2018-12-10T15:39:28+03:00
Происшествия

Благодаря девушке с собакой в Ярославле спасли провалившегося под лед мужчину

Происшествие случилось, когда житель города решил перейти Волгу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославле под лед на Волге провалился мужчина. Фото: ЦГЗ Ярославля.В ярославле под лед на Волге провалился мужчина. Фото: ЦГЗ Ярославля.
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В субботу, 8 декабря, в Ярославле произошло происшествие на Волге. Под лед провалился мужчина. ЧП случилось около 20 часов 45 минут. На улицах было немноголюдно. К счастью, мужчину заметила девушка, гулявшая по Волжской набережной с собакой. Она и позвонила спасателям.

- Она увидела, что со стороны Заволжского района по льду шел мужчина, за ним женщина. Когда мужчина провалился, женщина повернула обратно, - рассказали в городском «Центре гражданской защиты».

Фото: ЦГЗ Ярославля.

Фото: ЦГЗ Ярославля.

Чтобы помочь провалившемуся под лед человеку, спасатель надел специальный костюм «Самоспас», который держит на воде. Он обвязался веревкой и подплыл к пострадавшему, а потом вытянул его на берег. Спасенного мужчину передали медикам.

Фото: ЦГЗ Ярославля.

Фото: ЦГЗ Ярославля.

В связи со случившимся спасатели обратились к ярославцам с просьбой не выходить на лед водоемов, он еще слишком тонок. Список наиболее опасных в этом смысле мест обнародовали в МЧС.

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