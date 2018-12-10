Поединки в честь чемпиона и его тренера

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-10T14:33:49+03:00

В Ярославле завершился XXXVIII Всероссийский турнир по боксу памяти Чемпиона мира Александра Лебедева и заслуженного тренера России Валентина Рахманова.

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В турнире приняли участие 103 спортсмена из Новодвинска, Нарьян-Мара, Минска, Бобруйска, Климовска, Череповца, Костромы, Рыбинска, Ростова и Ярославля. Они выступали в возрастных категориях «юноши», «юниоры» и «взрослые».

Среди мужчин в весе 56 кг на высоких скоростях провели поединок КМС из Череповца Святослав Бучкин и ярославский перворазрядник Семен Григорьев. Класс возобладал и первый приз уехал в Череповец.

Высокий уровень мастерства продемонстрировал среди мужчин КМС из Вологды Татос Чарчян. Ярославский спортсмен КМС Маис Кмбоян мужественно шел вперед и собирал на себя все, что летело в ответ. В результате сначала пострадал нос Маиса, затем появилась сечка под правым глазом. Кровь залила лицо. Вмешался врач. В виду невозможности продолжать бой поединок был остановлен. Вместе с первой наградой с Чарчяном в Вологду отправился приз «За лучшую технику».

На первое место поднялись ярославские спортсмены Роман Баранов (КМС, 75 кг), Егор Базанов (КМС, 81 кг) и Павел Клечкин (КМС, +91 кг).

Также были отмечены призами и денежными наградами лучшие судьи соревнований, среди которых ярославцы Валентин Дубенский и Сергей Свидерский. На турнире по количеству наград лидировали представители ярославской школы бокса.