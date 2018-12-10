Появилось видео перевернувшейся на Промышленном шоссе маршрутки

СЕГОДНЯ 13:01 2018-12-10T13:01:41+03:00

На место ДТП примчались несколько «скорых» и спасатели

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В соцсетях появилось видео с Промышленного шоссе, где перевернулась маршрутка с пассажирами. Сейчас на месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – На данный момент известно, что троих пострадавших на скорой доставили в больницу.

По словам одного из пассажиров, который находился в момент аварии в салоне «ПАЗика», незадолго до аварии водитель увеличил скорость. Автобус занесло, начало таскать, и после удара о бордюр, он опрокинулся.

Информация уточняется.