2018-12-10T13:01:41+03:00
Происшествия

Появилось видео перевернувшейся на Промышленном шоссе маршрутки

На место ДТП примчались несколько «скорых» и спасатели
Роман Рыжиков
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Фото: Макс Майоров, Первый ярославский автопортал /vk.comФото: Макс Майоров, Первый ярославский автопортал /vk.com
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В соцсетях появилось видео с Промышленного шоссе, где перевернулась маршрутка с пассажирами. Сейчас на месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС.

- По предварительной информации, водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – На данный момент известно, что троих пострадавших на скорой доставили в больницу.

По словам одного из пассажиров, который находился в момент аварии в салоне «ПАЗика», незадолго до аварии водитель увеличил скорость. Автобус занесло, начало таскать, и после удара о бордюр, он опрокинулся.

Информация уточняется.

В Ярославле перевернулась 61 маршрутка с пассажирами. 10 декабря. Промышленное шоссе.

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