Появилось видео перевернувшейся на Промышленном шоссе маршрутки
В соцсетях появилось видео с Промышленного шоссе, где перевернулась маршрутка с пассажирами. Сейчас на месте работают спасатели, медики и сотрудники ДПС.
- По предварительной информации, водитель не справился с управлением и произошло опрокидывание, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. – На данный момент известно, что троих пострадавших на скорой доставили в больницу.
По словам одного из пассажиров, который находился в момент аварии в салоне «ПАЗика», незадолго до аварии водитель увеличил скорость. Автобус занесло, начало таскать, и после удара о бордюр, он опрокинулся.
Информация уточняется.
В Ярославле перевернулась 61 маршрутка с пассажирами. 10 декабря. Промышленное шоссе.