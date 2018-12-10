Турнир по боксу в честь Юрия Сироткина в Ярославле состоится в мае

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-10T11:57:21+03:00

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Федерация бокса Ярославской области совместно с правительством планирует проводить турниры в честь Героя Советского Союза, основателя бокса в Ярославле Юрия Ивановича Сироткина. Первые такие состязания запланированы на май следующего года.

Юрий Иванович прошел Великую Отечественную войну и в 1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1948 году возглавил кафедру физкультуры в Киевском Суворовском военном училище. В 1957 он переехал в Ярославль. Активно взаимодействовал с Федерацией бокса РСФСР, с 1964 года был главным судьей многих всесоюзных турниров. Руководил спортивной школой «Буревестник». 1 сентября 1961 года стал заведующим кафедрой физического воспитания ярославского технического института. В 1968 году открыл ярославский «Вечный огонь», доставив факел, зажженный от огня на Могиле Неизвестного солдата в Москве. Умер 26 октября 2008 года.

Турнир памяти Юрия Ивановича Сироткина будет приурочен ко Дню Победы.

Юрий Иванович СироткинФото: Мэрия Ярославля

Фото: Мэрия Ярославля