2018-12-10T11:57:21+03:00
Спорт

Турнир по боксу в честь Юрия Сироткина в Ярославле состоится в мае

Соревнования планируют приурочить ко Дню Победы
Роман Рыжиков
Поделиться:
Изменить размер текста:

Федерация бокса Ярославской области совместно с правительством планирует проводить турниры в честь Героя Советского Союза, основателя бокса в Ярославле Юрия Ивановича Сироткина. Первые такие состязания запланированы на май следующего года.

Юрий Иванович прошел Великую Отечественную войну и в 1945 году был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1948 году возглавил кафедру физкультуры в Киевском Суворовском военном училище. В 1957 он переехал в Ярославль. Активно взаимодействовал с Федерацией бокса РСФСР, с 1964 года был главным судьей многих всесоюзных турниров. Руководил спортивной школой «Буревестник». 1 сентября 1961 года стал заведующим кафедрой физического воспитания ярославского технического института. В 1968 году открыл ярославский «Вечный огонь», доставив факел, зажженный от огня на Могиле Неизвестного солдата в Москве. Умер 26 октября 2008 года.

Турнир памяти Юрия Ивановича Сироткина будет приурочен ко Дню Победы.

Юрий Иванович Сироткин Фото: Мэрия Ярославля

Юрий Иванович СироткинФото: Мэрия Ярославля

Фото: Мэрия Ярославля

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поединки в честь чемпиона и его тренера
Ярославский зоопарк представил публике тигрицу Яшму
Появилось видео перевернувшейся на Промышленном шоссе маршрутки
В ярославском парке дорожки посыпали булыжниками
В Ярославле появилось «книжное» дерево
В Рыбинске 8-летний мальчик выбежал под колеса «Лады»: ребенок в больнице
Угнал 32 автомобиля: в Ярославской области задержан серийный автовор
В Ярославской области лихач из-за штрафов ГИБДД чуть не лишился ВАЗа
МЧС предупреждает: на этих водоемах Ярославской области лед опасен для жизни
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей
Студент из Рыбинска стал чемпионом мира по самбо
Ярославцы гибнут от болезней кровообращения и онкологии
Массовое ДТП: в Ярославле на Октябрьском мосту закрутило иномарки
В центре Ярославля иномарка мчалась на красный свет: сбиты женщина и ребенок
Известный ярославский педагог сразился с умниками и умницами
В Ярославской области вор с чужих дач тащил продукты
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: самые умные школьники страны будут решать реальные производственные задачи