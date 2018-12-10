2018-12-10T12:47:38+03:00
Общество

В ярославском парке дорожки посыпали булыжниками

Что сказали в «Горзеленхозстрое», который отвечает за содержание этой территории
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: группа «Красный Перекоп – Ярославль» в сети «ВКонтакте».Фото: группа «Красный Перекоп – Ярославль» в сети «ВКонтакте».
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В ярославском парке «Рабочий сад» дорожки посыпали булыжниками. На это жители Красноперекопского района пожаловались в группе «Красный Перекоп – Ярославль» в сети «ВКонтакте».

- Кто-нибудь в курсе, почему все дорожки в парке «Рабочий сад» посыпали какими-то камнями... Некоторые огромные - почти булыжники. Известно, что в некоторых странах зимой используют асфальтовую крошку, но крошку, а не камни ведь, - пишут в соцсети.

Между тем, как сообщили на предприятии «Горзеленхозстрой», которое отвечает за уборку городских парков, в этом месте действительно использовали гранитную крошку. На вопрос, откуда там взялись булыжники, специалисты ответить затруднились и сообщили, что разберутся в ситуации.

Фото: «Красный Перекоп – Ярославль» в сети «ВКонтакте».

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