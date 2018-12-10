В Рыбинске 8-летний мальчик выбежал под колеса «Лады»: ребенок в больнице

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-10T11:06:23+03:00

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В минувшее воскресенье, 9 декабря, в Рыбинске под колесами легковушки пострадал 8-летний мальчик. ДТП произошло в около 23 часов возе дома № 23 по улице Моторостроителей. Ребенок шел со своей 37-летней мамой по межквартальному проезду и вдруг выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. Мальчик попал под колеса «Лады Приоры», которой управлял 26-летний мужчина. Водитель попросту не успел среагировать и сбил маленького пешехода.

В результате мальчик госпитализирован с подозрением на сотрясение. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Однако, как сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области, кроме ДПС на место выезжала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.