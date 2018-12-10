2018-12-10T12:53:39+03:00
Звезды

В Ярославле появилось «книжное» дерево

Новый арт-объект установили на Первомайском бульваре
Ксения Корачун
Поделиться:
Комментарии: comments1
"Книжное дерево" в Ярославле. Фото: Ирина Скотникова."Книжное дерево" в Ярославле. Фото: Ирина Скотникова.
Изменить размер текста:

В преддверии новогодней кутерьмы Ярославль стал изысканно привлекательным. Прогуливаясь по центру, можно встретить много праздничных украшений, ёлок, кареты, запряженные лошадьми, яркую иллюминацию. Все это создаёт жителям предпраздничное настроение и дарит надежду на сказку.

А на прошлой неделе на Первомайском бульваре, недалеко от театра им. Федора Волкова, появилось новое украшение города – арт-объект от проекта Цикл «Лекторий».

"Книжное дерево" в Ярославле. Фото: Ирина Скотникова.

"Книжное дерево" в Ярославле. Фото: Ирина Скотникова.

Это сюрреалистическое дерево, увешанное книгами в алюминиевых обложках, которые не только должны красиво сиять, отражая новогодние огни или солнечный свет, но и защищать книги.

По словам инициаторов проекта, «книжное» дерево должно напомнить людям о ценности книги и о важности слова в его первоначальном виде.

"Книжное дерево" в Ярославле. Фото: Ирина Скотникова.

"Книжное дерево" в Ярославле. Фото: Ирина Скотникова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: к лету 2019 года полигон "Скоково" модернизируют
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским