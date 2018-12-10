В Ярославле появилось «книжное» дерево

10 Дек. 11:08 2018-12-10T12:53:39+03:00

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В преддверии новогодней кутерьмы Ярославль стал изысканно привлекательным. Прогуливаясь по центру, можно встретить много праздничных украшений, ёлок, кареты, запряженные лошадьми, яркую иллюминацию. Все это создаёт жителям предпраздничное настроение и дарит надежду на сказку.

А на прошлой неделе на Первомайском бульваре, недалеко от театра им. Федора Волкова, появилось новое украшение города – арт-объект от проекта Цикл «Лекторий».

"Книжное дерево" в Ярославле. Фото: Ирина Скотникова.

Это сюрреалистическое дерево, увешанное книгами в алюминиевых обложках, которые не только должны красиво сиять, отражая новогодние огни или солнечный свет, но и защищать книги.

По словам инициаторов проекта, «книжное» дерево должно напомнить людям о ценности книги и о важности слова в его первоначальном виде.