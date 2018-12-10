2018-12-10T10:47:59+03:00
Происшествия

Угнал 32 автомобиля: в Ярославской области задержан серийный автовор

Преступник снимал с машин детали
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области задержали серийного автоугонщика.В Ярославской области задержали серийного автоугонщика.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Ярославской области задержали серийного автовора. Следователи установили, что он имеет отношение, как минимум, к 32 подобным преступлениям, совершенным с июля 2017 года по июнь 2018 года. Промышлял вор в Дзержинском и Фрунзенском районах Ярославля, а также в Тутаевском районе. Нарушитель выбирал поддержанные автомобили советского и российского производства и крал с них различные детали.

- Угонял машины, снимал с них аккумуляторы, магнитолы, багажники с крыши и продавал их. Машины преступник бросал недалеко от мест угонов. Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч рублей, - пояснили в УМВД России по Ярославской области.

На задержанного в полиции завели уголовные дела по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение транспортным средством». Расследование продолжается.

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