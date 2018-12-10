2018-12-10T08:54:19+03:00
Общество

В Ярославской области лихач из-за штрафов ГИБДД чуть не лишился ВАЗа

Житель Мышкина никак не желал их оплачивать
Мария Соколова
Поделиться:
Чтобы не расставаться с автомобилем, лихач оплатил штрафы.Чтобы не расставаться с автомобилем, лихач оплатил штрафы.Фото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:

В районном отделе УФССП России по Ярославской области накопилось 15 исполнительных листов по взысканию административных штрафов в отношении нарушителя правил дорожного движения.

Но лихач продолжал упорствовать и игнорировал все поступающие к нему уведомление судебных приставов, не оплачивая в установленный законом срок накопившуюся задолженность.

Тогда судебные приставы наложили арест на автотранспортное средство должника, автомобиль марки «ВАЗ». Чтобы не лишиться машины, нарушитель правил дорожного движения полностью оплатил задолженность.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле появилось «книжное» дерево
В Рыбинске 8-летний мальчик выбежал под колеса «Лады»: ребенок в больнице
Угнал 32 автомобиля: в Ярославской области задержан серийный автовор
МЧС предупреждает: на этих водоемах Ярославской области лед опасен для жизни
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей
Студент из Рыбинска стал чемпионом мира по самбо
Ярославцы гибнут от болезней кровообращения и онкологии
Массовое ДТП: в Ярославле на Октябрьском мосту закрутило иномарки
В центре Ярославля иномарка мчалась на красный свет: сбиты женщина и ребенок
Известный ярославский педагог сразился с умниками и умницами
В Ярославской области вор с чужих дач тащил продукты
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: самые умные школьники страны будут решать реальные производственные задачи