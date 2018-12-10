В Ярославской области лихач из-за штрафов ГИБДД чуть не лишился ВАЗа
Житель Мышкина никак не желал их оплачивать
Чтобы не расставаться с автомобилем, лихач оплатил штрафы.Фото: Служба судебных приставов
Изменить размер текста:
В районном отделе УФССП России по Ярославской области накопилось 15 исполнительных листов по взысканию административных штрафов в отношении нарушителя правил дорожного движения.
Но лихач продолжал упорствовать и игнорировал все поступающие к нему уведомление судебных приставов, не оплачивая в установленный законом срок накопившуюся задолженность.
Тогда судебные приставы наложили арест на автотранспортное средство должника, автомобиль марки «ВАЗ». Чтобы не лишиться машины, нарушитель правил дорожного движения полностью оплатил задолженность.