В Ярославской области лихач из-за штрафов ГИБДД чуть не лишился ВАЗа

10 Дек. 08:54 2018-12-10T08:54:19+03:00

Чтобы не расставаться с автомобилем, лихач оплатил штрафы. Фото: Служба судебных приставов

Житель Мышкина никак не желал их оплачивать

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В районном отделе УФССП России по Ярославской области накопилось 15 исполнительных листов по взысканию административных штрафов в отношении нарушителя правил дорожного движения.

Но лихач продолжал упорствовать и игнорировал все поступающие к нему уведомление судебных приставов, не оплачивая в установленный законом срок накопившуюся задолженность.

Тогда судебные приставы наложили арест на автотранспортное средство должника, автомобиль марки «ВАЗ». Чтобы не лишиться машины, нарушитель правил дорожного движения полностью оплатил задолженность.