2018-12-10T07:59:28+03:00
Общество

МЧС предупреждает: на этих водоемах Ярославской области лед опасен для жизни

Специалисты ведомства составили список мест, где не стоит разгуливать даже в морозы
Мария Соколова
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На тонкий лед выходить опасно для жизни. ГУ МЧС ПО ЯОНа тонкий лед выходить опасно для жизни. ГУ МЧС ПО ЯО
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Лед в этих местах намерзает долго, подмывается течениями легко и быстро оттаивает. Именно поэтому выходить на него не рекомендуется.

В список опасных для жизни водоемов в Ярославле вошли: место слияния рек Волги и Которосли в районе Стрелки, Которосль в районе Толбухинского моста, карьеры на улицах Папанина, Шевелюха, пруд в парке «Нефтяник» и пруды в Петропавловском парке.

В Рыбинском районе опасны: Волга в районе села Песочное, Ухра в Арефинском сельском поселении.

На Рыбинском водохранилище самое большое количество «провалов» людей под лед случается возле Каммениковского и Огарковского сельских поселений. Также опасно выходить на Волгу в Волжском и Глебовском сельских поселениях.

Не стоит рисковать жизнью, выходя на реку Согу и Согожу в Пошехонье, на водных карьерах в д. Борок.

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