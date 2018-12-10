МЧС предупреждает: на этих водоемах Ярославской области лед опасен для жизни
Лед в этих местах намерзает долго, подмывается течениями легко и быстро оттаивает. Именно поэтому выходить на него не рекомендуется.
В список опасных для жизни водоемов в Ярославле вошли: место слияния рек Волги и Которосли в районе Стрелки, Которосль в районе Толбухинского моста, карьеры на улицах Папанина, Шевелюха, пруд в парке «Нефтяник» и пруды в Петропавловском парке.
В Рыбинском районе опасны: Волга в районе села Песочное, Ухра в Арефинском сельском поселении.
На Рыбинском водохранилище самое большое количество «провалов» людей под лед случается возле Каммениковского и Огарковского сельских поселений. Также опасно выходить на Волгу в Волжском и Глебовском сельских поселениях.
Не стоит рисковать жизнью, выходя на реку Согу и Согожу в Пошехонье, на водных карьерах в д. Борок.