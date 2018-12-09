2018-12-09T18:02:50+03:00
Спорт

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов дисквалифицирован на 13 матчей

Такое решение вынес Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ по результатам рассмотрения инцидента во время последнего домашнего матча «Локомотива» с финским «Йокеритом».
Виктор Поляк
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Такого сурового «приговора» в истории ярославского хоккея не припомнить, хотя бывали у нас игроки, в боевитости которых нельзя было усомниться. Следует напомнить, что в начале 3-го периода матча с финнами Каюмов сыграл крайне грубо, применив у борта силовой прием, получившийся как «удар локтем в голову». В завязавшейся после этого стычке с соперниками Каюмов, отвечая на удар финна, отмахнулся, но при потере равновесия угодил крагой в лицо лайнсмену, которому пришлось оказывать медпомощь.

Судьи сразу выписали Каюмову матч-штраф (5+20 минут) за удар в голову, добавив к этому еще 20 минут за удар в лайнсмена. И вот теперь молодой перспективный игрок «Локомотива» практически до финальной части регулярного чемпионата КХЛ останется вне игры. На сегодня ярославцы провели 37 игр из 58. На «регулярку» у Артура останется всего восемь игр. Без сомнения Каюмов заслужил наказание за несдержанность. Однако явно СДК не принял во внимание, как говорится, смягчающие обстоятельства.

Во-первых, Артур не из числа грубиянов и тафгаев, которым полагается играть предельно жестко и даже жестоко. Поэтому вряд ли следовало карать его по максимуму за «удар в голову». Да и по сезону за ним не водилось грубой игры. Во-вторых, удар по судье получился случайным, поскольку не лайнсмен был целью. И в третьих, настораживает диагноз, поставленный лайнсмену уже на другой день – сотрясение мозга и лечение на две недели. Потерявший на льду равновесие хоккеист не сможет нанести акцентированный нокаутирующий удар. Что-то не вяжется тут. Наверно, клуб должен подать апелляцию, хотя штраф Каюмов однозначно выплатит.

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