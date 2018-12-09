2018-12-09T15:07:29+03:00
Общество

Ярославцы гибнут от болезней кровообращения и онкологии

Ярославльстат назвал главные причины ухода из жизни населения региона
Мария Соколова
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Смертность от новообразований в регионе растетСмертность от новообразований в регионе растетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Специалисты ведомства подвели итоги в сфере демографии с января по ноябрь текущего года. Цифры говорят, что естественная убыль населения за этот период увеличилась по сравнению с тем же периодом в 2017 году на 475 человек.

По многим показателям зафиксировано снижение, но увеличилась на 34 человека смертность от новообразований по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За 10 месяцев 2018-го по этой причине умерли 2395 человек. На 8 человек выросла цифра количества смертей от инфекционных и паразитарных болезней.

Снизилась по сравнению с 2017-м на 289 человек, но по прежнему остается высокой, смертность от болезней кровообращения – 6065 ярославцев ушли из жизни по этой причине в 2018 году. Меньше стали уходить от болезней органов дыхания и пищеварения, от травм в ДТП, случайных отравлений алкоголем, самоубийств и убийств.

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