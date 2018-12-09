2018-12-09T12:44:01+03:00
Происшествия

В центре Ярославля иномарка мчалась на красный свет: сбиты женщина и ребенок

Мария Соколова
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В результате ДТП пострадали 30-летняя женщина и 10-летний ребенок.В результате ДТП пострадали 30-летняя женщина и 10-летний ребенок.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Наезд произошел в 16 часов 3 минуты в субботу, 8 декабря, на перекрестке улиц Свободы и Чайковского в Кировском районе Ярославля.

За рулем автомобиля «Дэу Матиз», проехавшего перекресток на запрещающий сигнал светофора, находился 24-летний ярославец. Он сбил двух пешеходов - 30-летнюю женщину и 10-летнюю девочку.

Пострадавшие в результате дорожной аварии были доставлены в больницу. Женщине и ребенку назначено амбулаторное лечение.

- По факту ведется проверка, выясняются обстоятельства происшествия, - сообщали в УМВД по Ярославской области.

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