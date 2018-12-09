Известный ярославский педагог сразился с умниками и умницами

СЕГОДНЯ 11:21 2018-12-09T11:21:57+03:00

Михаил Нянковский стал судьей на телешоу "Умники и умницы". Фото со страницы в Facebook

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Заслуженного учителя школы Российской Федерации, лауреата премии Президента РФ, победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России» Михаила Нянковского на популярное телешоу пригласил автор проекта, преподаватель МГИМО Юрий Вяземский.

Юрий Вяземский и Михаил Нянковский познакомились на региональном этапе «умников», который ведет известный ярославский педагог. Учитель сообщил, что его поражает уровень знаний тех ребят, кто попадает на федеральный этап игры. Выпускники школ страны, по его словам, знают и сходу цитируют такие куски произведений, цитаты из которых преподаватель должен был бы искать в первоисточнике. Финалисты «Умников и умниц» помнят эти цитаты на память и легко приводят их в качестве аргументов в споре или при ответе на вопрос.

Увидеть ярославца в жюри телешоу земляки смогут 15 декабря, когда программа выйдет в эфир.