В Ярославской области вор с чужих дач тащил продукты
А заодно и посуду, чтобы кушать с комфортом
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Любителя поесть с комфортом задержали полицейские в Ростовском районе. В дежурную часть ОМВД России по Ростовскому району поступило два заявления о том, что неизвестные, сорвав замки, проникли в частные дома и похитили продукты питания и посуду.
Сумма ущерба, по каждому факту, составила более тысячи рублей.
Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 25-летний житель Ростова-Великого. Злоумышленник во всем признался. Похищенное изъято.
Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.