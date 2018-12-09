2018-12-09T09:55:08+03:00
Происшествия

В Ярославской области вор с чужих дач тащил продукты

А заодно и посуду, чтобы кушать с комфортом
Мария Соколова
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Любителя поесть с комфортом задержали полицейские в Ростовском районе. В дежурную часть ОМВД России по Ростовскому району поступило два заявления о том, что неизвестные, сорвав замки, проникли в частные дома и похитили продукты питания и посуду.

Сумма ущерба, по каждому факту, составила более тысячи рублей.

Сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался 25-летний житель Ростова-Великого. Злоумышленник во всем признался. Похищенное изъято.

Против него возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.

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