2018-12-08T21:11:57+03:00
Спорт

«Ярославич» после поражения в Самаре завяз на последнем месте

Команда Юрия Филиппова ничего не смогла показать против опытных соперников
Виктор ПОЛЯК
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Матч проводился в Самаре вместо фамильного места прописки «НОВЫ» в Новокуйбышевске. Но перемена площадки лишь добавила хозяевам голосов на трибунах, тогда как «Ярославич» поддержки своих болельщиков не получал. А игра была за важные очки, потому что обе команды были в низах таблицы Тем не менее, игра началась в довольно упертой борьбе за каждый розыгрыш. До счета 6:6 команды шли без провалов. Но далее прозвучал первый звонок. Хозяева сделали отрыв на три очка. Правда, ярославцы тут же это ликвидировали, перехватив, казалось бы инициативу. И здесь более опытные гости сделали второй звонок с тем же отрывом, причем, выявив у ярославцев пробелы с приемом.

Концовка сета прошла под третий звонок, когда мяч наших просто не слушался. Правда, второй сет ярославцы начали лихо – 4:0. И подачи у нас стали, и соперник задергался. Но опыт хозяев быстро взял свое. Концовка сета нашим вновь не удалась. Отчаянные попытки тренеров «Ярославича» оживить действия подопечных на приеме и на сетке ни давали результат. Даже у такого матерого бойца, как наш либеро Соколов, вдруг обнажились проблемы. Не раз наши ребята зачем-то пытались принять подачу, явно в аут уходящую, и ошибались. Концовка матча была для ярославцев кошмаром. Проигрышем «Ярославич» увяз на последнем месте.

«НОВА» - «Ярославич» - 3:0 (25:16; 25:21; 25:13).

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