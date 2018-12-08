2018-12-08T19:52:38+03:00
Общество

Полицейский застрелил опасную лису на улице в Данилове

О происшествии рассказали в УМВД по Ярославской области
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Ярославской области полицейский убил бешеную лису.В Ярославской области полицейский убил бешеную лису.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Данилове Ярославской области участковый полиции застрелил лису. Это произошло 7 декабря. Животное могло представлять опасность для людей.

- В Данилове в полицию поступило сообщение о том, что на улице Володарского бегает животное, которое ведет себя очень агрессивно. Предположительно лиса была с признаками бешенства, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейский, оценив обстановку, принял решение применить табельное оружие, чтобы уничтожить животное. После этого лису направили на исследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«ПроеКТОриЯ» в Ярославле: самые умные школьники страны будут решать реальные производственные задачи
«Ярославич» после поражения в Самаре завяз на последнем месте
Пожилой пешеход пострадал под колесами «Лады» в Ярославской области
Пропавшая в Рыбинске 16-летняя девушка нашлась
Ярославские мальчишки поборются за спортивную площадку рядом с домом
«Кошки-смертники»: ярославца, попавшего зимой на дачу, встретил десяток брошенных мурок
Власти предложили ввести в центре Ярославля «сухой закон» на полторы недели
«Черный вечер» для «Локомотива»
В Рыбинске на полдня сделают бесплатным проезд для Дедов Морозов и Снегурочек
Коньяк, конфеты и 80 тысяч рублей: в Ярославле эмигрант без регистрации пытался откупиться от полиции
Роман Курцын vs Роман Рыжиков: чей трюк эффектнее
Открытие экстрим-парка в Ярославле
В Ярославле парень хватал продукты в магазинах и просто убегал
В Ярославской думе хотят повысить зарплаты помощникам руководителей фракций
В Ярославской области по-прежнему будут поддерживать приемных родителей
В Ярославле мужчина украл из магазина банку пива, угрожая продавщице ножом
На НаШествии в Рыбинске можно будет полакомиться форелью на углях и рыбными сосисками
Новый год ярославцы могут встретить под дождем
В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук
В Ярославле водители снегоуборочных машин показали класс на дороге