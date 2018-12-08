Полицейский застрелил опасную лису на улице в Данилове
О происшествии рассказали в УМВД по Ярославской области
В Ярославской области полицейский убил бешеную лису.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Данилове Ярославской области участковый полиции застрелил лису. Это произошло 7 декабря. Животное могло представлять опасность для людей.
- В Данилове в полицию поступило сообщение о том, что на улице Володарского бегает животное, которое ведет себя очень агрессивно. Предположительно лиса была с признаками бешенства, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Полицейский, оценив обстановку, принял решение применить табельное оружие, чтобы уничтожить животное. После этого лису направили на исследование.