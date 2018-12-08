2018-12-08T19:12:30+03:00
Происшествия

Пожилой пешеход пострадал под колесами «Лады» в Ярославской области

73-летнего мужчину увезли в больницу
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Рыбинском районе Ярославской области произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 7 декабря около 16.25 на 19-м километре дороги Рыбинск-Глебово автомобиль «Лада ларгус» наехал на пешехода. За рулем находился 58-летний мужчина. По данным полиции, он был трезв.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, бригада скорой помощи. Пешехода - 73-летнего мужчину - госпитализировали с травмами, - добавили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейский застрелил опасную лису на улице в Данилове
Пропавшая в Рыбинске 16-летняя девушка нашлась
Ярославские мальчишки поборются за спортивную площадку рядом с домом
«Кошки-смертники»: ярославца, попавшего зимой на дачу, встретил десяток брошенных мурок
Власти предложили ввести в центре Ярославля «сухой закон» на полторы недели
«Черный вечер» для «Локомотива»
В Рыбинске на полдня сделают бесплатным проезд для Дедов Морозов и Снегурочек
Коньяк, конфеты и 80 тысяч рублей: в Ярославле эмигрант без регистрации пытался откупиться от полиции
Роман Курцын vs Роман Рыжиков: чей трюк эффектнее
Открытие экстрим-парка в Ярославле
В Ярославле парень хватал продукты в магазинах и просто убегал
В Ярославской думе хотят повысить зарплаты помощникам руководителей фракций
В Ярославской области по-прежнему будут поддерживать приемных родителей
В Ярославле мужчина украл из магазина банку пива, угрожая продавщице ножом
На НаШествии в Рыбинске можно будет полакомиться форелью на углях и рыбными сосисками
Новый год ярославцы могут встретить под дождем
В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук
В Ярославле водители снегоуборочных машин показали класс на дороге