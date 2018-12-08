Пожилой пешеход пострадал под колесами «Лады» в Ярославской области

СЕГОДНЯ 19:12 2018-12-08T19:12:30+03:00

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В Рыбинском районе Ярославской области произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 7 декабря около 16.25 на 19-м километре дороги Рыбинск-Глебово автомобиль «Лада ларгус» наехал на пешехода. За рулем находился 58-летний мужчина. По данным полиции, он был трезв.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, бригада скорой помощи. Пешехода - 73-летнего мужчину - госпитализировали с травмами, - добавили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.