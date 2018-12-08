Пропавшая в Рыбинске 16-летняя девушка нашлась

СЕГОДНЯ 18:50 2018-12-08T18:50:00+03:00

Она дома, с ней все в порядке

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Пропавшая в Рыбинске 16-летняя Маргарита Левчук нашлась. Об этом сообщили полицейские и волонтеры команды «ЯрСпас», которые участвовали в поисках девушки.

- Она дома, с ней все хорошо, - сообщили знакомые семьи.

Где пропадала Маргарита, не сообщается. Напомним, она исчезла утром 6 декабря в микрорайоне Переборы. По словам знакомых девушки, она была в школе, а домой из учебного учреждения не вернулась. В соцсетях люди писали, что мама Маргариты очень переживала. Сама искала дочь и подняла на ноги всех, кто мог помочь.