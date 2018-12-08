2018-12-08T18:43:11+03:00
Спорт

Ярославские мальчишки поборются за спортивную площадку рядом с домом

Две команды дворовых футболистов отправились на межрегиональный турнир «Уличный красава»
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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"Шина". Фото: предоставлено "Молодежкой ОНФ"."Шина". Фото: предоставлено "Молодежкой ОНФ".
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Ярославские мальчишки борются за спортивную площадку рядом с домом. Такой подарок приготовили победителям организаторы турнира дворовых футбольных команд «Уличный красава». Участие в нем принимают юные спортсмены из разных регионов России. Честь Ярославской области будут отстаивать ФК «Шина» из Дзержинского района Ярославля и «Ультрас» из Борисоглебского района.

- «Шина», в которой играют мальчишки 14-15 лет, не знала поражений на региональном этапе. «Ультрас» играли с неуступчивыми «дьяволами» градостроительного колледжа и футболистами школ Некоузского района. Уверен, что после энергичного выступления в Ярославле, они достойно представят нашу область, - отметил координатор команды «Молодёжки ОНФ» в Ярославской области Дмитрий Уторов

Именно «Молодёжка ОНФ» выступила инициатором соревнований. Отборочный межрегиональный турнир, на который отправились ярославские подростки, пройдет 9 декабря в Курске. На нем определятся финалисты акции. Они померяются силами на заключительном этапе соревнований, который пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи в конце декабря.

"Ультрас". Фото: предоставлено "Молодежкой ОНФ".

"Ультрас". Фото: предоставлено "Молодежкой ОНФ".

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