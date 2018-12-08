2018-12-08T14:16:34+03:00
Общество

«Кошки-смертники»: ярославца, заехавшего зимой на дачу, встретил десяток брошенных мурок

Животных нужно срочно спасать
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Брошенные кошки. Фото: Алексей Левашев в группе "Жесть Ярославль"/vk.com.Брошенные кошки. Фото: Алексей Левашев в группе "Жесть Ярославль"/vk.com.
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С ужасным зрелищем столкнулся ярославец Алексей Левашов, когда заехал зимой на дачу. Его машину окружили... кошки.

- Люди, это жесть. Приехал на дачу, а там вот это... Насчитал более 10 штук, - написал он в группе «Жесть Ярославль» в сети «ВКонтакте».

Пост вызвал волну возмущения среди ярославцев.

- Это не жесть, это беда. Кошки, оставленные безответственными хозяевами, ждут на дороге или встречают тех, кто им поможет выжить, накормят или заберут. Как можно так поступать с животными? Заводить на время или на сезон как игрушку... Ужас, - пишут пользователи соцсетей. - Эти кошки - смертники, даже половина не выживет зимой без еды.

Брошенные животные, по словам Алексея Левашова, обитают в садовом товариществе Юбилейный сад в районе Липовой горы (вторая дорожка ближе к центру дач).

- Придется завтра приезжать кормить, - пишет он, тронутый судьбой мурлык.

Мы же обращаемся к ярославцам с призывом. Может быть, среди тех, кто читает эту заметку, найдутся желающие взять четвероногих бедолаг к себе? Или хозяева вернутся и заберут своих питомцев?

Брошенные кошки. Фото: Алексей Левашев в группе "Жесть Ярославль"/vk.com.

Брошенные кошки. Фото: Алексей Левашев в группе "Жесть Ярославль"/vk.com.

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