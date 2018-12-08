Власти предложили ввести в центре Ярославля «сухой закон» на полторы недели
Мэрия Ярославля рекомендовала предпринимателям, работающим в центре города, ограничить розничную продажу алкоголя. «Сухой закон» власти предлагают ввести на период Новогодних и Рождественских праздников - с 28 декабря по 7 января. Постановление, в котором говорится об этом, появилось на сайте муниципальных органов власти.
Ограничения могут ввести на территории, прилегающей к Советской площади, где пройдут главные праздничные мероприятия - в границах Красной площади, Волжского бульвара, Волжской набережной, Советского переулка, Советской площади, улицы Нахимсона, Богоявленской площади, улицы Первомайской.
Напомним, уже появилась полная программа празднования Нового года - 2019 на Советской площади в Ярославле.