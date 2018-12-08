Власти предложили ввести в центре Ярославля «сухой закон» на полторы недели

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-08T13:06:45+03:00

Угощать в Новый год в Ярославле будут только чаем и другими безалкогольными напитками. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия рекомендовала предпринимателям ограничить продажу алкоголя с 28 декабря по 7 января

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Мэрия Ярославля рекомендовала предпринимателям, работающим в центре города, ограничить розничную продажу алкоголя. «Сухой закон» власти предлагают ввести на период Новогодних и Рождественских праздников - с 28 декабря по 7 января. Постановление, в котором говорится об этом, появилось на сайте муниципальных органов власти.

Ограничения могут ввести на территории, прилегающей к Советской площади, где пройдут главные праздничные мероприятия - в границах Красной площади, Волжского бульвара, Волжской набережной, Советского переулка, Советской площади, улицы Нахимсона, Богоявленской площади, улицы Первомайской.

Напомним, уже появилась полная программа празднования Нового года - 2019 на Советской площади в Ярославле.