2018-12-08T10:52:06+03:00
Спорт

«Черный вечер» для «Локомотива»

Ярославцы дома проиграли своему прямому конкуренту за позицию перед плейофф
Виктор ПОЛЯК
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«Локомотив» - «Йокерит».«Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ
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Домашний матч команды Дмитрия Квартальнова должен был стать ответом сразу на два вопроса. Первый – относительно неудачи наших парней в Хельсинки, когда результат игры предопределили рикошеты от партнеров нашего вратаря Салака, ставшие нефиксируемыми автоголами. Дома нужно было доказывать их случайность. А второй, не менее важный вопрос звучал как бы напоминанием о давних и не спортивных обычаях, но в данном случае к месту «Третьим будешь?». Победитель матча во многом решал исход борьбы за третью позицию в Западной конференции на плейофф. Понятно, что ярославцам победа сегодня была важнее, чем финнам, потому активность «Локомотива» с первых минут была максимальной. Но она парадоксальным образом подвела команду.

В самом конце периода лед в зоне финнов стал изрядно изрезан, а это сказалось. Шайба с паса Алексеева под бросок Рафикову предательски скакнула и он не попал по диску, который подхватил соперник, убежав «один в ноль» к Салаку – 0:1 Гол как-то сбил настрой «Локо». Едва начался второй период, вновь неаккуратно. Выброс шайбы из зоны прямо на чужих, атака – 0:2. С учетом равной в целом игры, это уже было приговором. А после третьего гола в меньшинстве – окончательным. Замена Салака на Коновалова немного встряхнула команду, но подвела недисциплинированность Каюмова, получившего матч-штраф. В заслуги команды все же нужно отметить, что отбились втроем аж две минуты.

«Локомотив» - «Йокерит» - 0:3(0:1;0:2;0:0)

«Локомотив» - «Йокерит». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Йокерит». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Йокерит». Фото: Андрей КОМИССАРОВ

«Локомотив» - «Йокерит».Фото: Андрей КОМИССАРОВ

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