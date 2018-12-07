В Рыбинске на полдня сделают бесплатным проезд для Дедов Морозов и Снегурочек

7 Дек. 19:10 2018-12-07T19:10:13+03:00

Не платить ряженым можно будет в автобусах и маршрутках

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В Рыбинске пассажирам в костюмах Деда Мороза или Снегурочки можно будет не платить за проезд, сообщают в городской администрации. Акция пройдет 15 декабря. Напомним, на этот день приходится НаШествие Дедов Морозов.

- Проезд в автобусах и маршрутках будет бесплатным до 15 часов дня, - сообщают в пресс-службе администрации Рыбинска.

Акция будет работать не везде - она не распространяется на троллейбусы и на, так называемые, сотые маршруты, которые осуществляют межмуниципальные рейсы.

- Если мы говорим про костюм Деда Мороза, то на пассажире должны быть шуба, шапка, варежки и борода. Костюм Снегурочки предполагает также шубку, голубую или белую, и головной убор. Только в этом случае им не придется покупать билет, - сказал первый заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи г. Рыбинска Олеся Минеева.

Бесплатно можно будет ездить с самого утра.