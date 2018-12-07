Коньяк, конфеты и 80 тысяч рублей: в Ярославле эмигрант без регистрации пытался откупиться от полиции

СЕГОДНЯ 17:58 2018-12-07T18:00:20+03:00

За взятку мужчина отправится в тюрьму на три с половиной года

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В Ярославле осудили жителя Узбекистана, который незаконно находился на территории России и пытался откупиться от сотрудников полиции. В июне 2018 года полицейские проводили проверку на одной из строек города. В ходе рейда были выявлены 10 человек без регистрации, среди них оказался и бригадир объекта.

- Во избежание привлечения к административной ответственности, а также с целью получения в дальнейшем сведений о проводимых проверках бригадир строительного объекта в середине июля текущего года предложил участковому, проводившему проверку взятку в размере 80 000 рублей, - сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области. - В подтверждение своего намерения, злоумышленник передал участковому бутылку коньяка и шоколадные конфеты общей стоимостью 1600 рублей.

Сотрудник полиции сообщил об этом руководству. Через несколько дней, под контролем оперативных служб бригадир передал участковому 20 тысяч рублей, после чего сразу был задержан. Фемида приговорила злоумышленника к трём с половиной годам колонии общего режима и штрафу в 50 тысяч рублей.