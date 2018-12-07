Открытие экстрим-парка в Ярославле
Сегодня, 7 декабря, в Ярославле открылся экстрим-парк. Под одной крышей круглый год смогут катать скейтбордисты, роллеры, любители BMX и другие спортсмены. Кроме того, на территории более 800 квадратных метров установлена площадка для паркура.
-Центр, который мы сегодня открываем, действительно уникальный и хочется, чтоб такие площадки появлялись в каждом городе, — сказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
На открытии выступили члены сборной России по скейтбордингу и оценили площадку по достоинству:
- Даже в Москве такого парка нет, - скейтбордист Алексей Красный. – Это очень круто, уровень!
Кстати, скейтбординг включен в программу летней Олимпиады 2020 в Токио. Так что, у наших райдеров есть все шансы отточить навыки и попробовать отобраться на главное спортивное событие в мире.
Открытие экстрим-парка в Ярославле.Роман Рыжиков