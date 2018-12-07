2018-12-07T17:28:45+03:00
Спорт

Открытие экстрим-парка в Ярославле

Член сборной России по скейтбордингу: «Такого нет даже в Москве»
Роман Рыжиков
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Президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин лично подписался под открытием экстрим-паркаПрезидент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин лично подписался под открытием экстрим-паркаФото: Роман Рыжиков
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Сегодня, 7 декабря, в Ярославле открылся экстрим-парк. Под одной крышей круглый год смогут катать скейтбордисты, роллеры, любители BMX и другие спортсмены. Кроме того, на территории более 800 квадратных метров установлена площадка для паркура.

-Центр, который мы сегодня открываем, действительно уникальный и хочется, чтоб такие площадки появлялись в каждом городе, — сказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

На открытии выступили члены сборной России по скейтбордингу и оценили площадку по достоинству:

- Даже в Москве такого парка нет, - скейтбордист Алексей Красный. – Это очень круто, уровень!

Кстати, скейтбординг включен в программу летней Олимпиады 2020 в Токио. Так что, у наших райдеров есть все шансы отточить навыки и попробовать отобраться на главное спортивное событие в мире.

Открытие экстрим-парка в Ярославле.Роман Рыжиков

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