2018-12-07T16:45:51+03:00
Происшествия

В Ярославле парень хватал продукты в магазинах и просто убегал

Горе-воришку вычислили благодаря камерам видеонаблюдения
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась заведующая продуктовым магазином, который находится в Красноперекопском районе города. Женщина рассказала, что неизвестный мужчина открыто забрал с полок магазина продукты и просто убежал. Ущерб от кражи составил около двух тысяч рублей.

- С помощью записей камер видеонаблюдения сотрудниками уголовного розыска установлена личность подозреваемого. Им оказался 24-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Мужчина признал свою вину и сообщил, что сбыл похищенный товар неизвестным.

В ходе расследования выяснилось, что преступник причастен к другой аналогичной краже, теперь уже в Заволжском районе. Тогда мужчина вытащил продуктов на четыре тысячи рублей. В отношении вора заведено уголовное дело по статье «Грабеж».

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