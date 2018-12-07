В Ярославской думе хотят повысить зарплаты помощникам руководителей фракций

СЕГОДНЯ 14:03 2018-12-07T14:03:16+03:00

И сделать это предлагают с 1 января 2019 года.

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Инициаторами принятия законопроекта о повышении заработной платы стали 16 депутатов – члены фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. Они предложили приравнять денежное довольствие помощников руководителей фракций к зарплатам помощников депутатов.

Сегодня каждый депутат региональной думы имеет право на трех помощников – на их зарплаты в совокупности выделяется общая сумма в 75 тысяч рублей.

Авторы инициативы надеются, что данная норма будет принята на ближайшем заседании думы, которое состоится 14 декабря.