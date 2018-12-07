В Ярославской области по-прежнему будут поддерживать приемных родителей

СЕГОДНЯ 13:10 2018-12-07T13:10:24+03:00

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Сегодня в регионе проживают 3608 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1833 ребенка воспитываются в приемных семьях, 1275 детей – в семьях опекунов и попечителей.

– В Ярославской области в замещающих семьях воспитывается 90 процентов детей от общего количества детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, – отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Мы ежемесячно проводим мониторинг результативности работы по семейному устройству детей-сирот, и хочу отметить ряд позитивных изменений. Снизилось общее количество сирот и оставшихся без попечения родителей, увеличилось число приемных семей и детей, которые в них воспитываются. За 11 месяцев 2018 года в семьи устроено 385 детей, 13 ребят возвращены в кровные семьи. Кроме того, меньше стало детей, которые находятся в организациях на полном государственном обеспечении.

В 2019 году на 4 процента будет проиндексировано 18 видов денежных выплат, среди которых и те, что касаются приемных семей. Также сохранятся единовременные выплаты при устройстве ребенка в семью опекуна или усыновлении. Сейчас они составляют: на первого ребенка – 4248 рублей, на второго ребенка – 5677 рублей, на третьего и последующих детей – 7096 рублей на каждого.

Приемные родители продолжат получать вознаграждение за свой труд: за воспитание ребенка в возрасте до 12 лет – 7200 рублей, от 12 до 18 лет – 8000 рублей. Размер выплат увеличивается на 3000 рублей за каждого ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, а также за воспитание ребенка-инвалида, хронически больного ребенка либо с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, будет проиндексирован размер ежемесячного пособия на содержание ребенка в семье опекуна или приемного родителя. Сейчас оно дифференцировано по возрастным группам и составляет 7037 рублей на ребенка до 7 лет, 8403 рубля – от 7 до 12 лет, 9250 рублей – от 12 до 18 лет. До 2021 года сохранится компенсация части расходов на приобретение путевки в организации отдыха детей и их оздоровления или частичная оплата стоимости такой путевки.