2018-12-07T12:45:56+03:00
Происшествия

В Ярославле мужчина украл из магазина банку пива, угрожая продавщице ножом

Его судят за грабеж и разбой
Александр Клещев
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К полицейским обратилась продавщица, которая работает в одном из магазинов в Ленинском районе Ярославля - вечером мужчина украл банку пива. А когда женщина попыталась его остановить - достал нож, напугал ее и ушел из магазина. Полицейские выяснили, что он так поступает не в первый раз.

- Установлена причастность 36-летнего мужчины к совершению еще одного преступления на территории Ленинского района, - сообщают в пресс-службе УМВД по Ярославской области. - Ранее в полицию поступало заявление от управляющего магазина, о хищении продуктов и алкоголя - не обращая внимание на возражения продавцов, подозреваемый забрал товар и скрылся.

Теперь на мужчину завели два уголовных дела - за грабеж и разбой.

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