2018-12-07T12:44:56+03:00
Общество

На НаШествии в Рыбинске можно будет полакомиться форелью на углях и рыбными сосисками

А также другими гастрономическими изысками «Кухни Дедов Морозов мира»
МАрия СОКОЛОВА
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Комплимент от шеф-повара - изюминка гастрономического фестиваля этого года. Фото Администрация города РыбинскаКомплимент от шеф-повара - изюминка гастрономического фестиваля этого года. Фото Администрация города Рыбинска
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Гастрономический фестиваль в рамках НаШествия Дедов Морозов откроется 15 декабря в 16 часов на Аллее Славы. Участники мероприятия смогут попробовать национальные блюда 10 стран: России, Финляндии, Франции, Италии, Китая, Армении, Грузии, Мексики, Германии и Белоруссии. Изюминкой этого года станет «рыбный комплимент» от шеф-повара.

- В новогоднем гастрофестивале примут участие 14 рыбинских предприятий и заведений общественного питания, - рассказала начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг Рыбинска Элина Абрамович.

Главными его героями будут новогодние волшебники стран-участниц: Йоулупукки из Финляндии, Пер Ноэль из Франции, Фея Бефана из Италии, Шань Дань Лаожен из Китая, Дзед Мароз (Зюзя) из Белоруссии, Вайнахтсман из Германии, Панчо Клаус из Мексики, Товлис папа из Грузии и, конечно, Дед Мороз из России. Каждый сказочный персонаж, представляя свою национальную кухню, расскажет об особенностях празднования Нового года в своей стране.

На гастрофестивале можно будет отведать, к примеру, рыбный пирог «Калакукко», уху, рыбные шашлычки, рулетики с рыбой, форель на углях, судак, фаршированный киноа с овощами, гамбургские рыбные сосиски в тесте и многое другое.

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