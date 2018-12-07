2018-12-07T12:30:06+03:00
Общество

Новый год ярославцы могут встретить под дождем

Опубликован предварительный прогноз на 31 декабря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Новый год в Ярославле прогнозируют дождь и +1.В Новый год в Ярославле прогнозируют дождь и +1.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Новый год ярославцы могут встретить под дождем. На сайте gismeteo.ru появился предварительный прогноз на 31 декабря и первые дни января. Судя по нему, в последний день уходящего года на улице будет +1 и снег с дождем. 1 января – около 0, снег. 2,3,4 января еще теплее – 2-3 градуса выше ноля. И только 5 января похолодает до минус 2. При этом каждый день ожидаются осадки – в виде дождя и снега.

Прогноза на последующие дни пока нет. А значит остается надежда, что хотя бы остаток зимних каникул пройдет по зимнему. Впрочем, также есть шанс, что уже опубликованный предварительный прогноз еще скорректируют ближе к праздникам и он окажется все-таки более новогодним.

Напомним, в Ярославле 6 декабря прошел первый сильный снегопад. Выпало 16 миллиметров осадков, хотя норма на первую декаду месяца составляет всего 9 миллиметров. Зато коммунальщики показали мастерство управления спецтехникой, устраняя последствия стихии. В сети появилось видео, как массивные снегоуборочные машины виртуозно объезжают установленный посреди площади столб.

Прогноз на сайте www.gismeteo.ru.

Прогноз на сайте www.gismeteo.ru.

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