2018-12-07T12:30:06+03:00
Общество

Новый год ярославцы могут встретить под дождем

Опубликован предварительный прогноз на 31 декабря
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
Поделиться:
В Новый год в Ярославле прогнозируют дождь и +1.В Новый год в Ярославле прогнозируют дождь и +1.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Новый год ярославцы могут встретить под дождем. На сайте gismeteo.ru появился предварительный прогноз на 31 декабря и первые дни января. Судя по нему, в последний день уходящего года на улице будет +1 и снег с дождем. 1 января – около 0, снег. 2,3,4 января еще теплее – 2-3 градуса выше ноля. И только 5 января похолодает до минус 2. При этом каждый день ожидаются осадки – в виде дождя и снега.

Прогноза на последующие дни пока нет. А значит остается надежда, что хотя бы остаток зимних каникул пройдет по зимнему. Впрочем, также есть шанс, что уже опубликованный предварительный прогноз еще скорректируют ближе к праздникам и он окажется все-таки более новогодним.

Напомним, в Ярославле 6 декабря прошел первый сильный снегопад. Выпало 16 миллиметров осадков, хотя норма на первую декаду месяца составляет всего 9 миллиметров. Зато коммунальщики показали мастерство управления спецтехникой, устраняя последствия стихии. В сети появилось видео, как массивные снегоуборочные машины виртуозно объезжают установленный посреди площади столб.

Прогноз на сайте www.gismeteo.ru.

Прогноз на сайте www.gismeteo.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пара самосвалов, датчики, заправка: к лету 2019 года полигон "Скоково" модернизируют
Половинка его, долга: приставы уменьшат долг ярославца за машину
В Ярославле осудили мать-наркоманку, уклоняющуюся от уплаты алиментов
Власти города начали подготовку к реконструкции Добрынинского моста
В Ярославле состоится инаугурация мэра Владимира Волкова
Театральная пауза: в ярославском ТЮЗе прошли учения пожарной безопасности
Ярославец пырнул ножом двоюродного брата, оказал первую помощь, вызвал скорую и пошел сдаваться полиции
Ножом в сердце: ярославна в прямом смысле поразила сожителя
Дорогу снегоуборочной технике: власти напомнили о новых правилах парковки на улице Свободы
В Ярославле волонтёры будут помогать пенсионерам подключаться к цифровому телевидению
Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза
Ярославец украл у знакомой украшения на полсотни тысяч рублей
Новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Поскользнулся. Упал. Очнулся - гипс! Ярославцы калечатся на скользких тротуарах
В подвале строящегося апарт-отеля в Ярославле загорелся погрузчик
Ярославец пытался отбуксировать украденную машину и попался полицейским