В Рыбинске пропала 16-летняя Маргарита Левчук

7 Дек. 11:58 2018-12-07T11:58:11+03:00

6 декабря она ушла из школы и не вернулась домой

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В Рыбинске ищут 16-летнюю Маргариту Левчук. Накануне, 6 декабря, она ушла из школы в микрорайоне Переборы и не вернулась домой.

Рост девушки - примерно 185 сантиметров. Телосложение среднее, волосы светлые, крашеные. Глаза серо-голубые.

- Она была одета в вязаную черную шапку, фиолетовый пуховик с капюшоном без меха, черно-серые джинсы и черные кожаные сапоги, - рассказали в поисковом отряде «ЯрСпас». - При себе у нее был черный рюкзак с надписью «Sport». На нем - брелок в виде розовой обезьянки.

Всех, у кого есть информация о том, где Маргарита сейчас, волонтеры просят позвонить на горячую линию «ЯрСпаса» - 8-910-964-08-38.