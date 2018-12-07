В Ярославле водители снегоуборочных машин показали класс на дороге

7 Дек. 11:30 2018-12-07T11:30:55+03:00

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Снегоуборочная техника в Ярославле показала класс, расчищая дорогу. На Юбилейной площади звено спецмашин сумело на приличной скорости объехать установленный посередине проезжей части знак. Мастерством городских коммунальщиков похвасталась мэрия, выложив видео проезда в соцсети.

- После первого сильного снегопада в Ярославле в ночь на 7 декабря улицы вышло чистить 80 машин и 100 дорожных рабочих, - рассказали в городской администрации.

6 декабря 2018 года в Ярославле за сутки выпало около 16 сантиметров снега. При этом декадная норма для начала декабря составляет всего 9 сантиметров. Из-за обилия осадков и неубранных поначалу дорог утром ярославцам пришлось стоять в пробках.