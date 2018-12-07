Подробности смертельного ДТП с «Фордом» под Ярославлем, где погибли два человека

7 Дек. 09:44 2018-12-07T09:44:04+03:00

В полиции рассказали о пострадавших в жуткой аварии

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Ужасная авария произошла 6 декабря около 18:30 в Гаврилов-Ямском районе. На 20-ом километре дороги «Ярославль-Заячий холм» столкнулись «Форд Транзит» и «МАЗ» с полуприцепом. После удара то, что осталось от микроавтобуса, выбросило с дороги в кювет.

28-летний и 23-летний пассажиры иномарки погибли на месте. 54-летний водитель, трое мужчин-пассажиров 22, 23, 24 лет госпитализированы. Еще трое молодых людей 1997 и 1999 года рождения нуждаются в лечении.

На место аварии приезжало руководство УГИБДД УМВД, медики и спасатели, сотрудники ДПС. Проводится проверка.