Под Ярославлем столкнулись «Форд» и «МАЗ»: двое погибли, семеро в больнице
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства случившегося
На месте работали спасателиФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Гаврилов-Ямском районе вечером, 6 декабря, произошло смертельное ДТП. Около половины восьмого микроавтобус «Форд Транзит» столкнулся с грузовым «МАЗом». По предварительной информации, в аварии погибли два человека. Еще семеро доставлены в больницу.
К ликвидации последствий аварии привлечены спасатели и медики. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, в ночь на шестое декабря между Большим Селом и Ярославлем в кювет вылетела иномарка. К счастью, никто не пострадал. Водитель рассказал, что на заснеженном повороте его занесло, а понять, где дорога, где обочина, было невозможно