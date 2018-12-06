2018-12-06T18:55:39+03:00
Общество

В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися

Они меняют цвет в зависимости от сигнала светофора
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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К Новому году в Ярославле даже опоры светофоров засверкали огнями. Фото: Алексей Суменков/группа "Яргорэлектротранс" в "ВКонтакте".К Новому году в Ярославле даже опоры светофоров засверкали огнями. Фото: Алексей Суменков/группа "Яргорэлектротранс" в "ВКонтакте".
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К Новому году улицы Ярославля украшают не только гирляндами. Впервые неоновыми огнями зажглись даже кронштейны светофоров. Такой подарок городу сделало предприятие «Яргорэлектротранс».

- Подсветка меняет цвет синхронно со светофорами, привлекает внимание водителей и пешеходов и повышает безопасность дорожного движения, - рассказали на предприятии.

Ноу-хау уже можно наблюдать на Московском проспекте и проспекте Фрунзе.

Напомним, стало известно расписание «новогоднего трамвая» в Ярославле. Он уже ездит по маршруту №7. Еще один вагон чуть позже выйдет на маршрут №1.

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