В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
Они меняют цвет в зависимости от сигнала светофора
К Новому году в Ярославле даже опоры светофоров засверкали огнями. Фото: Алексей Суменков/группа "Яргорэлектротранс" в "ВКонтакте".
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К Новому году улицы Ярославля украшают не только гирляндами. Впервые неоновыми огнями зажглись даже кронштейны светофоров. Такой подарок городу сделало предприятие «Яргорэлектротранс».
- Подсветка меняет цвет синхронно со светофорами, привлекает внимание водителей и пешеходов и повышает безопасность дорожного движения, - рассказали на предприятии.
Ноу-хау уже можно наблюдать на Московском проспекте и проспекте Фрунзе.
Напомним, стало известно расписание «новогоднего трамвая» в Ярославле. Он уже ездит по маршруту №7. Еще один вагон чуть позже выйдет на маршрут №1.