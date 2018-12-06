Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша

6 Дек. 18:44 2018-12-06T18:44:34+03:00

Кроме того, медалей удостоены еще два школьника, которые спасли тонущую пенсионерку

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Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил двух школьников, которые этим летом спасли тонущего четырехлетнего мальчика. Глава области вручил молодым героям медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

-Наши ребята проявляют настоящее мужество и героизм, несмотря на юный возраст, - отметил Миронов. – Не сомневаюсь, они ответят на сложные вызовы времени.

Медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении» получили 13-летнии Андрей Иванов и Артем Ерусланов, которые оказали помощь тонущей 90-летней пенсионерке. Женщина пыталась переплыть Обнору, но ее покинули силы. К счастью, рядом оказались смелые ребята.