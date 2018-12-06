Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил двух школьников, которые этим летом спасли тонущего четырехлетнего мальчика. Глава области вручил молодым героям медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».
-Наши ребята проявляют настоящее мужество и героизм, несмотря на юный возраст, - отметил Миронов. – Не сомневаюсь, они ответят на сложные вызовы времени.
Медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении» получили 13-летнии Андрей Иванов и Артем Ерусланов, которые оказали помощь тонущей 90-летней пенсионерке. Женщина пыталась переплыть Обнору, но ее покинули силы. К счастью, рядом оказались смелые ребята.