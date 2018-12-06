2018-12-06T18:44:34+03:00
Общество

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша

Кроме того, медалей удостоены еще два школьника, которые спасли тонущую пенсионерку
Роман Рыжиков
Поделиться:
Герои получили медали МЧС РоссииГерои получили медали МЧС РоссииФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил двух школьников, которые этим летом спасли тонущего четырехлетнего мальчика. Глава области вручил молодым героям медали МЧС России «За спасение погибающих на водах».

-Наши ребята проявляют настоящее мужество и героизм, несмотря на юный возраст, - отметил Миронов. – Не сомневаюсь, они ответят на сложные вызовы времени.

Медали Российского союза спасателей «За мужество в спасении» получили 13-летнии Андрей Иванов и Артем Ерусланов, которые оказали помощь тонущей 90-летней пенсионерке. Женщина пыталась переплыть Обнору, но ее покинули силы. К счастью, рядом оказались смелые ребята.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8
В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей
В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги
В Ярославль придет еще один сильный снегопад
Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами
Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»
Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей
В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка
«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега
Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси
Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу