Ярославские спасатели предупреждают о второй волне снега

6 Дек. 20:39 2018-12-06T20:39:04+03:00

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В Ярославле продолжается снегопад. В ГУ МЧС по Ярославской области предупредили, что в ближайшее время он может усилиться. Как показал сегодняшний день, непогода может стать причиной ДТП, пробок и чрезвычайных ситуаций. Спасатели прогнозируют аварии и снежные заносы.

Тем временем, новый мэр Ярославля Владимир Волков отреагировал на сегодняшние события постом на Facebook, в котором заявил, что с ситуацией не справились коммунальщики.

Для справедливости стоит сказать, что никакого коллапса не случилось, ближе к полудню пробки были всего 6 баллов. Однако, каша под ногами и колесами автомобилей вызвала негодование горожан и общественников