2018-12-06T18:34:47+03:00
Общество

С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8

Его работа ночью сократится примерно на 20 минут
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8. Период его движения ночью сократился примерно на 20 минут.

- Просим вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту, - предупредили в мэрии города.

В будние дни последний троллейбус №8 будет отходить от остановки «Улица Волгоградская» в 24 часа 21 минуту, от остановки «Торговый переулок» - в 23 часа 38 минут. В выходные дни время будет соответственно 24 часа 20 минут и 23 часа 37 минут.

Напомним, в Ярославле хотят отменить троллейбус №6.

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