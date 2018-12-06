6 Дек. 18:34 2018-12-06T18:34:47+03:00

Его работа ночью сократится примерно на 20 минут

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С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8. Период его движения ночью сократился примерно на 20 минут.

- Просим вас учесть данные изменения при планировании поездок по указанному маршруту, - предупредили в мэрии города.

В будние дни последний троллейбус №8 будет отходить от остановки «Улица Волгоградская» в 24 часа 21 минуту, от остановки «Торговый переулок» - в 23 часа 38 минут. В выходные дни время будет соответственно 24 часа 20 минут и 23 часа 37 минут.

Напомним, в Ярославле хотят отменить троллейбус №6.