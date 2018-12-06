2018-12-06T18:16:04+03:00
Происшествия

В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей

В случае дальнейшей неуплаты алиментов на женщину заведут уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле суд принял меры против матери-алиментщицы, задолжавшей собственному ребёнку 128 тысяч рублей. Женщина не интересовалась жизнью сына, а также не платила положенные по закону деньги в размере одной четвёртой от собственных доходов.

- Судебный пристав назначал и взыскание денежных средств, находящиеся на счетах должницы, и арест дорогостоящего телевизора, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Но ни беседы, ни предупреждения, ни требования представителей закона не пробудили материнских чувств гражданки.

На мать-кукушку был составлен протокол об административном правонарушении. Суд посчитал ее виновной и назначил 20 часов обязательных работ. В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов на женщину заведут уголовное дело.

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