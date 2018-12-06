2018-12-06T18:16:04+03:00
Происшествия

В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей

В случае дальнейшей неуплаты алиментов на женщину заведут уголовное дело
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ярославле суд принял меры против матери-алиментщицы, задолжавшей собственному ребёнку 128 тысяч рублей. Женщина не интересовалась жизнью сына, а также не платила положенные по закону деньги в размере одной четвёртой от собственных доходов.

- Судебный пристав назначал и взыскание денежных средств, находящиеся на счетах должницы, и арест дорогостоящего телевизора, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. - Но ни беседы, ни предупреждения, ни требования представителей закона не пробудили материнских чувств гражданки.

На мать-кукушку был составлен протокол об административном правонарушении. Суд посчитал ее виновной и назначил 20 часов обязательных работ. В случае дальнейшего уклонения от выплаты алиментов на женщину заведут уголовное дело.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша
С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8
В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги
В Ярославль придет еще один сильный снегопад
Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами
Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»
Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей
В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка
«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега
Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси
Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу