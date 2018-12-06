2018-12-06T17:43:13+03:00
Происшествия

В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги

Полиция ищет негодяя
Полина ЗАЙЦЕВА
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В полицию Ярославля обратилась 88-летняя пенсионерка, у которой мошенник украл три тысячи рублей. Бабушка рассказала, что к ней пришёл мужчина и представился работником социальной организации. Преступник рассказал потерпевшей о том, что ей, якобы, положено пособие в размере двух тысяч рублей.

- Мошенник пояснил, что у него остались только крупные купюры и передал пенсионерке пять тысяч рублей, а та вернула ему сдачу в сумме трех тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - После ухода незнакомца пенсионерка обнаружила, что купюра является сувенирной закладкой с надписью «Билет банка приколов».

По факту мошенничества проводится проверка. Полиция предупреждает: обо всех подозрительных случаях сообщайте по телефону 02, с сотового 102. Телефон доверия УМВД России по Ярославской области 73-10-50.

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