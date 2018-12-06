2018-12-06T17:02:52+03:00
Общество

В Ярославль придет еще один сильный снегопад

Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области
Александр Клещев
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После утреннего снегопада, накрывшего Ярославль, на город движется еще один. Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области.

- Сильный снег ожидается в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня, 6 ноября, утром, город встал в девятибалльные пробки из-за заснеженных дорог. При этом директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев сказал, что остановок движения не происходило, и ситуация в целом штатная. Прокомментировал снегопад и новый мэр Ярославля Владимир Волков - по его мнению, коммунальщики со снегом не справились.

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