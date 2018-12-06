2018-12-06T17:02:52+03:00
Общество

В Ярославль придет еще один сильный снегопад

Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

После утреннего снегопада, накрывшего Ярославль, на город движется еще один. Об этом сообщают в МЧС по Ярославской области.

- Сильный снег ожидается в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца дня, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, сегодня, 6 ноября, утром, город встал в девятибалльные пробки из-за заснеженных дорог. При этом директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев сказал, что остановок движения не происходило, и ситуация в целом штатная. Прокомментировал снегопад и новый мэр Ярославля Владимир Волков - по его мнению, коммунальщики со снегом не справились.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша
С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8
В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей
В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги
Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами
Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»
Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей
В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка
«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега
Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси
Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу