2018-12-06T17:03:51+03:00
Происшествия

Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами

Юную воровку удалось поймать
Полина ЗАЙЦЕВА
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Тусовка в рыбинском баре закончилась в полиции.Тусовка в рыбинском баре закончилась в полиции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В полицию Рыбинска обратился местный житель, у которого в одном из баров украли кредитную карту. Потерпевший рассказал, что после пропажи карты с нее списалось 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 20-летняя девушка.

- Установлено, что в баре подозреваемая похитила у малознакомого молодого человека кошелек, в котором находилась банковская карта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Некоторое время спустя она сняла с нее деньги и потратила.

Пин-код карты преступница подсмотрела, когда мужчина вводил его. Девушка полностью признала свою вину, на нее завели уголовное дело. Подозреваемая предстанет перед судом по статье «Кража». Расследование преступления продолжается.

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