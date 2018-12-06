2018-12-06T17:03:51+03:00
Происшествия

Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами

Юную воровку удалось поймать
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Тусовка в рыбинском баре закончилась в полиции.Тусовка в рыбинском баре закончилась в полиции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В полицию Рыбинска обратился местный житель, у которого в одном из баров украли кредитную карту. Потерпевший рассказал, что после пропажи карты с нее списалось 30 тысяч рублей. Сотрудники полиции установили подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась 20-летняя девушка.

- Установлено, что в баре подозреваемая похитила у малознакомого молодого человека кошелек, в котором находилась банковская карта, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Некоторое время спустя она сняла с нее деньги и потратила.

Пин-код карты преступница подсмотрела, когда мужчина вводил его. Девушка полностью признала свою вину, на нее завели уголовное дело. Подозреваемая предстанет перед судом по статье «Кража». Расследование преступления продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша
С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8
В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей
В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги
В Ярославль придет еще один сильный снегопад
Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»
Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей
В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка
«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега
Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси
Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу