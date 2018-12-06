2018-12-06T16:04:44+03:00
Общество

Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»

Мэр Ярославля раскритиковал работу коммунальщиков
Александр Клещев
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал уборку города после снегопада, который пришелся на первый его день в должности.

- Погода, видимо, специально ждала моего назначения и решила в первый день проверить готовность коммунальных служб. С шести утра на улицах Ярославля работает уборочная техника и дворники. Однако утром с обилием снега коммунальщики не справились. Будем делать выводы, - написал он в Фейсбуке.

По словам Владимира Волкова, сейчас в Ярославле работает 100 снегоуборочных машин. При этом их число будут увеличивать. Технику убрали с основных дорог в час пик, чтобы город не встал в пробки. Снова она вышла в 11 часов.

С жалобами на уборку дорог в Ярославле можно звонить в «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Телефон - 40-46-90.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле кронштейны для светофоров сделали светящимися
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов наградил школьников, которые спасли тонущего малыша
С 17 декабря в Ярославле поменяется расписание работы троллейбуса №8
В Ярославле мать-кукушка задолжала собственному ребёнку 128 тысяч рублей
В Ярославле мошенник обменял у пенсионерки билет банка приколов на настоящие деньги
В Ярославль придет еще один сильный снегопад
Вот так погуляли! 20-летняя девушка украла у жителя Рыбинска в баре кредитку с 30 тысячами
Федеральные эксперты выяснили, чем недовольны жители Ярославля
В Ярославской области стартовала Программа по развитию личностного потенциала детей
В Дзержинском районе Ярославля с 12-го этажа упала 93-летняя пенсионерка
«Где дорога, где обочина – не понятно»: ярославец вылетел с трассы из-за неубранного снега
Пьяный водитель оскорбил ДПСника, и вот что из этого вышло
Как так-то? В Ярославле внедорожник запрыгнул на такси
Дмитрий Миронов поставил новому мэру Ярославля главную задачу