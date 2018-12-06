2018-12-06T16:04:44+03:00
Общество

Владимир Волков о снегопаде: «Погода, видимо, специально ждала моего назначения»

Мэр Ярославля раскритиковал работу коммунальщиков
Александр Клещев
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Мэр Ярославля Владимир Волков прокомментировал уборку города после снегопада, который пришелся на первый его день в должности.

- Погода, видимо, специально ждала моего назначения и решила в первый день проверить готовность коммунальных служб. С шести утра на улицах Ярославля работает уборочная техника и дворники. Однако утром с обилием снега коммунальщики не справились. Будем делать выводы, - написал он в Фейсбуке.

По словам Владимира Волкова, сейчас в Ярославле работает 100 снегоуборочных машин. При этом их число будут увеличивать. Технику убрали с основных дорог в час пик, чтобы город не встал в пробки. Снова она вышла в 11 часов.

С жалобами на уборку дорог в Ярославле можно звонить в «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Телефон - 40-46-90.

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